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Ирина Аллегрова удивила признанием: почему она ненавидит один из своих главных хитов?

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Шоу-бизнес

В преддверии Дня победы в Кремле состоялся концерт "И помнит мир спасённый", в котором приняла участие Ирина Аллегрова. Певица не только выступила на сцене, но и потом, после концерта, пообщалась с поклонниками.

Ирина Аллегрова
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Аллегрова

У Аллегровой было прекрасное настроение, но когда несколько девушек, желая порадовать исполнительницу, начали хором петь "Угонщицу", Аллегрова раскрыла своё неожиданное отношение к этой песне. Оказалось, что Аллегрова не любит этот хит, хотя он считается одним из главных в её творчестве.

"Ой, не надо! Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу её. Прожитым жить нельзя. Можно — так, развлекаться. Артист должен расти", — объяснила своё отношение Аллегрова.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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