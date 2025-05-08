Новое начало: сваха объяснила, почему Ян Абрамов радикально изменил имидж после развода

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время многие заметили, что Ян Абрамов стал выглядеть по-другому. Он поменял имидж и похудел. Сваха Анна Осипова объяснила в беседе с порталом "Страсти", что такие перемены точно связаны с разводом с Алсу.

Фото: unsplash.com by Bruno Bergher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорога в горы

Осипова отметила, что, если мужчина начинает менять что-то в своём облике после развода, это означает, что он хочет открыться чему-то новому.

"Развод влияет на всех в разной степени. Женщина худеет и меняет цвет волос, мужчина начинает позволять себе то, что не разрешал себе в браке, словно ребёнок, которому не давали шоколадных конфет", — сказала Осипова.

Она предположила, что Абрамов собирается дальше устраивать свою личную жизнь и хочет выглядеть привлекательно, чтобы на него обращали внимание женщины.

"Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений. Думаю, в скором времени мы точно увидим его с новой пассией, которая будет удивительным образом похожа на его бывшую жену!" — заявила сваха.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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