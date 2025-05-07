Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа

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Джимми Пэйдж и Sony Pictures получили судебный иск от композитора из-за песни Led Zeppelin.

Фото: Openverse by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина играет на гитаре

Композитор Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin и Yardbirds Джимми Пейджа, музыкального издателя Warner Chappell (WMG.O) и киностудии Sony Pictures (6758.T) в федеральный суд Калифорнии в понедельник, обвинив их в нарушении своих прав на песню "Dazed and Confused".

По словам Холмса, изложенным в жалобе, Пейдж и Warner Chappell нарушили соглашение об урегулировании спора, выпустив новые ранние концертные записи песни и включив её в документальный фильм Sony Pictures "Becoming Led Zeppelin", не заплатив ему и не упомянув имя автора.

Холмс обвинил Пейджа в нарушении авторских прав и неисполнении договорных обязательств. Представители Warner и Sony Pictures сразу же не ответили на запросы прокомментировать жалобу.

Адвокат Холмса Дэниел Джонсон отказался комментировать дело.

Холмс, автор песен и известный создатель рекламных джинглов, написал композицию "Dazed and Confused" в 1967 году. Группа Пейджа Yardbirds переработала её позже в том же году, а следующая группа Пейджа Led Zeppelin включила её в свой дебютный альбом в 1969 году.

В 2010 году Холмс подал иск против Пейджа за нарушение авторских прав относительно версий песни, созданных Пейджем. Спор был урегулирован вне суда в 2011 году.

Новый судебный процесс утверждает, что впоследствии Пейдж выпустил несколько архивных живых выступлений группы Yardbirds с песней "Dazed and Confused", в которых автором композиции указан лишь сам Пейдж, нарушая достигнутые ранее соглашения и ущемляя права Холмса.

Иск также утверждает, что вышедший в феврале документальный фильм "Becoming Led Zeppelin" использовал "Dazed and Confused" без разрешения.

Холмс потребовал возмещения ущерба минимум в размере 150 тысяч долларов за каждый случай нарушения авторских прав согласно американскому законодательству.

Информация о представителях ответчика пока отсутствует.

Делом занялся адвокат Блейк Бриттен, который освещает вопросы интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки, авторские права и коммерческие тайны, для юридической службы Reuters.

Уточнения

Джи́мми Пейдж (англ. Jimmy Page, полное имя Джеймс Па́трик Пейдж; англ. James Patrick Page; 9 января 1944, Хестон, Лондон) — британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист, стоявший у истоков Led Zeppelin.



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