Отар Кушанашвили готовится к новому раунду борьбы с раком: 15 мая — важная дата

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Отар Кушанашвили успешно борется с раком. Во многом ему помогает позитивный настрой и твёрдая решимость победить болезнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Журналист не сомневается в том, что у него получится вылечиться, и мужественно проходит этот путь. С таким же оптимизмом, какой присущ ему всегда, он объявил в своём блоге, что в скором времени ему придётся вновь лечь в больницу.

"Возможно, 15 мая меня снова госпитализируют. Возможно. Но я очень решительно заявляю всем, кто болеет за меня, всем, кто, простите, вдохновляется мной: я эту битву не проиграю. Пышно выражаясь, ни о каком поражении в моём умственном обиходе не может быть и речи. Я не тот человек, что боится тьмы (ещё раз извините за вычурность: настроение блестящее!)", — заявил Отар Кушанашвили.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



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