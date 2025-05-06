Легенда рока в суде: авторский скандал вокруг хита Led Zeppelin грозит Джимми Пейджу миллионными исками

Автор песен Джейк Холмс подал иск в федеральный суд Калифорнии против гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа, музыкального издательства Warner Chappell и кинокомпании Sony Pictures.

Фото: commons.wikimedia.org by Avda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джимми Пейдж

Поводом стала легендарная композиция "Dazed and Confused", которую Холмс написал ещё в 1967 году. По словам истца, стороны нарушили мировое соглашение 2011 года, выпустив архивные записи трека и включив его в документальный фильм "Становление Led Zeppelin" без выплат и указания авторства.

Холмс, известный также как создатель рекламных джинглов, утверждает, что Пейдж десятилетиями присваивал права на песню. Впервые конфликт вспыхнул в 2010 году, когда музыкант обвинил гитариста в плагиате: тогда Yardbirds (группа Пейджа до Led Zeppelin) переработали композицию, а позже она стала хитом дебютного альбома легендарного коллектива. Дело урегулировали вне суда, но теперь Холмс заявляет, что архивные версии трека в новых релизах и фильме Sony, вышедшем в феврале, снова игнорируют его вклад.

Истец требует компенсации в размере не менее 150 тыс. долларов за каждый случай нарушения, ссылаясь на законы об авторском праве. Представители Warner и Sony пока не прокомментировали иск, а адвокат Холмса Дэниел Джонсон отказался от подробностей.

Ранее стало известно, что Антон Беляев планирует покинуть шоу "Голос".

Уточнения

Джи́мми Пейдж (англ. Jimmy Page, полное имя Джеймс Па́трик Пейдж; англ. James Patrick Page; 9 января 1944, Хестон, Лондон) — британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист, стоявший у истоков Led Zeppelin и до самого конца остававшийся музыкальным «мозгом» группы.



Led Zeppelin (рус. Лед Зе́ппелин, МФА: [ˌlɛd ˈzɛpˌlɪn]) — британская рок-группа, образовавшаяся в сентябре 1968 года в Лондоне, и признанная одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.