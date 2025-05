Род Стюарт собрал больше зрителей, чем Леди Гага на пляже Копакабана

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Три десятилетия назад живое выступление Рода Стюарта на праздновании Нового года собрало 3,5 миллиона зрителей.

Фото: ВК-аккаунт Рода Стюарта is licensed under public doman Музыкант Род Стюарт

Своим неповторимым хрипловатым голосом и репертуаром, охватывающим поколения, Род Стюарт растрогал толпу на Копакабане хитами вроде "Maggie May", "Baby Jane" и "Stay With Me", последний из которых исполнялся в составе группы The Faces. Концерт проходил бесплатно в новогоднюю ночь.

В программе "Фантастико" в 2023 году Стюарт вспомнил исторический эпизод — и необычный случай: его изгнание из отеля Copacabana Palace после игры в футбол внутри гостиничного номера.

Род Стюарт начал сольную карьеру в конце 1960-х годов, пройдя через такие коллективы, как The Jeff Beck Group и The Faces. За шесть десятилетий он продал более 120 миллионов записей и выпустил всемирные хиты, включая "Da Ya Think I'm Sexy?", "Sailing" и "Have You Ever Seen the Rain?". Его умение сочетать рок, поп и соул закрепило его имя среди величайших музыкантов всех времён.

Сегодня Стюарт входит в избранную группу живых легенд, продолжающих выступать после 80 лет, наряду с такими именами, как Мик Джаггер, Пол Маккартни, Ринго Старр, Каэтану Велозу, Том Джонс и Уилли Нельсон.

Уточнения

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (англ. Roderick David "Rod" Stewart, род. 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.