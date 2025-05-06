Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Популярный музыкант Антон Беляев, наставник шоу "Голос" на Первом канале, заявил о возможном уходе из проекта после трёх сезонов.

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антон Беляев

В интервью ТАСС артист признался, что психологическая нагрузка от роли судьи оказалась для него неожиданно тяжёлой. Беляев, прошедший путь от участника до звёздного наставника, раскрыл внутренние противоречия.

"Мне дискомфортно в кресле — слишком глубоко погружаюсь в переживания конкурсантов. Хотелось бы относиться проще, но для меня каждый сезон превращается в шестимесячный стресс", — отметил он.

Музыкант подчеркнул, что, несмотря на понимание чувств вокалистов (сам когда-то стоял на их месте), сохранить эмоциональную дистанцию не получается.

Решение артиста стало неожиданностью для поклонников. Именно "Голос" когда-то дал Беляеву путевку в большую музыку: сначала как участнику, затем — как харизматичному судье.

Однако теперь он признаётся, что сомневался в своём праве занять красное кресло: "Изначально боялся из-за отсутствия профильного образования. Сейчас же вопрос в другом — хватит ли сил продолжать?"

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Уточнения

Анто́н Вади́мович Беля́ев (род. 18 сентября 1979, Магадан) — российский музыкант, основатель и фронтмен Therr Maitz, музыкальный продюсер, композитор, главный редактор журнала «Правила жизни».



«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов.



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