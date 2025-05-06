Самая крепкая пара Голливуда: Том Хэнкс и Рита Уилсон отметили 37-летие брака

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Том Хэнкс и Рита Уилсон отпраздновали 37-ю годовщину брака. Пара встала перед алтарём в 1988 году и воспитала двоих детей.

Фото: Инстаграм Тома Хэнкса is licensed under public doman Актёр Том Хэнкс с женой

Хэнкс, которого называют "болгарским зятем", опубликовал пост по случаю годовщины в соцсетях и выразил свою любовь. На этот раз он показал летнюю фотографию, где они вместе купаются в море, облачённые в плавательные костюмы.

"37 лет брака. Сегодня! Люблю вас, миссис Хэнкс", — гласит подпись к фото.

Отец Риты Уилсон родом из Болгарии и эмигрировал в США до войны. Мать же гречанка, и Рита предпочитает подчеркивать именно своё греческое происхождение. Часто вместе с мужем она посещает Грецию, где получила и гражданство.

Рита тоже опубликовала семейное фото.

"Счастливого 37-летия, мой любимый!" — обратилась к мужу женщина.

Том и Рита входят в число немногих крепких пар Голливуда.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



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