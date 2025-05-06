Бывшая жена Моргенштерна* Дилара легла под нож хирурга и увеличила грудь

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* Дилара решилась на операцию груди.

Фото: ВК-аккаунт Дилары Зинатуллиной is licensed under public doman Блогер Дилара Зинатуллина

Экс-жена рэпера Моргенштерна*, недавно завершившая отношения со стримером Бустером, пошла на радикальные перемены внешности. После расставания 25-летняя Дилара столкнулась со стрессом, потеряла вес и заметила негативные изменения формы своей груди.

Девушка выбрала опытного пластического хирурга и прошла подготовительный этап согласно медицинским предписаниям. Операция оказалась менее сложной, чем ожидалось.

В больнице Дилара провела двое суток, её ожидает ещё две недели реабилитации. Сейчас она регулярно носит поддерживающий корсет и чётко соблюдает врачебные инструкции ради скорейшего восстановления. По её рассказам, восстановление шло активно.

Поддержали девушку близкие друзья, которые посетили её вскоре после хирургического вмешательства. Шутливо напев слово "сиськи", приятели вручили ей букеты любимых цветов и сладости.

Теперь же Зинатуллина постепенно возвращается к привычной жизни: возобновляет ведение соцсетей, выходит гулять и планирует снять медицинский корсет после положенного срока. Далее последует визит к врачу-хирургу, который даст оценку процессу заживления.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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