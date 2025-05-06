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Ида Галич устроила утренник в честь своего дня рождения

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич оправдалась за необычный формат своего дня рождения.

Блогер Ида Галич
Фото: Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич организовала утренник в честь своего дня рождения. Блогеру исполнилось 35 лет.

Звезда Интернета рассказала, что решила провести свой день рождения в утренние часы, так как к вечеру она чувствует себя неважно из-за большого срока беременности.

Она объяснила, что пригласила на праздник свою команду, друзей и мастодонотов российского шоу-бизнеса. Среди гостей Галич были Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и Яна Рудковская.

Звёзды прикасались к большому животу Иды, а та их предупредила, чтобы они были осторожнее, так как беременность может быть заразной.

Ранее беременная Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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