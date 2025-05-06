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Гуф показал архивные фото с сыном Сэмом от Айзы в честь дня рождения мальчика

1:16
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Рэпер Гуф с сыном
Фото: Инстаграм рэпера Гуфа is licensed under public doman
Рэпер Гуф с сыном

Рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях фото с сыном Сэмом, которому исполнилось 15 лет. На фото Сэм запечатлён с самого раннего возраста. Таким образом можно проследить все этапы его взросления.

"С днём рождения, мой самый лучший мальчик! Будь здоров, счастлив, пусть всё у тебя получится. Ты красавчик. Я рядом", — написал Гуф под снимками.

Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) обратился к экс-супруге Айзе со словами благодарности.

Ранее Айза рассказывала, что Сэм хочет пойти по стопам отца и стать рэпером. Юноша нарядился в рэпера, чтобы презентовать профессию родителя на школьном вечере.

Сэм проживает с матерью после развода пары в 2014 году. Стоит отметить, что сын не является единственным ребёнком артиста. У Гуфа также есть двухлетняя дочь Тина от отношений с моделью Юлией Королёвой, с которой он расстался в 2023 году. Сегодня рэпер состоит в отношениях с блогером Разият Салаховой.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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