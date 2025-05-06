Скрывали 12 лет: стал известен крёстный отец детей Киркорова

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Алёна Кравец пролила свет на давнюю семейную тайну поп-короля российской сцены. В разговоре с aif.ru она намекнула на особую роль телеведущего Андрея Малахова в жизни семьи Киркорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

По словам Кравец, между Киркоровым и Малаховым — не просто дружба. Оказывается, именно ведущий стал крёстным отцом и дочери Аллы-Виктории, и сына Мартина. Эти слова стали неожиданностью для многих поклонников артиста, ведь ранее подобные подробности никогда не афишировались.

Кравец объяснила присутствие Малахова на праздновании 58-летия Киркорова не только давними отношениями, но и семейными узами. Она отметила, что Малахов, будучи крестным, не мог проигнорировать день рождения артиста.

Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей. Дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году, а сын Мартин появился на свет в 2012-м. Артист редко делится подробностями личной жизни.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



Андрей Никола́евич Мала́хов — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



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