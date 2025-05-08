Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, женатый на бывшей участнице группы "Тату" Лене Катиной, уже учит вождению их двухлетнего сына.
Спиридонов опубликовал в своём блоге видео, на котором сидит за рулём автомобиля и держит на коленях ребёнка. Мальчик настолько активно вовлечён в процесс, что кажется, будто он уже начинает сам водить. По ходу движения Спиридонов с юмором комментирует происходящее.
"Ну что же, а мы приступаем к обучению юнца ездить за рулём. На два километра в час по безлюдным дорогам, естественно… Всё безопасно, под контролем. Да, сынок? Нравится тебе за рулём? На дорогу-то смотри! Да, и рулём надо аккуратно", — спокойно рассказывает Дмитрий.
В конце ролика он в такой же добродушно-шутливой манере заявил, что всё нужно успеть с ранних лет.
Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.