Муж Лены Катиной учит двухлетнего сына вождению: безопасно ли это?

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, женатый на бывшей участнице группы "Тату" Лене Катиной, уже учит вождению их двухлетнего сына.

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

Спиридонов опубликовал в своём блоге видео, на котором сидит за рулём автомобиля и держит на коленях ребёнка. Мальчик настолько активно вовлечён в процесс, что кажется, будто он уже начинает сам водить. По ходу движения Спиридонов с юмором комментирует происходящее.

"Ну что же, а мы приступаем к обучению юнца ездить за рулём. На два километра в час по безлюдным дорогам, естественно… Всё безопасно, под контролем. Да, сынок? Нравится тебе за рулём? На дорогу-то смотри! Да, и рулём надо аккуратно", — спокойно рассказывает Дмитрий.

В конце ролика он в такой же добродушно-шутливой манере заявил, что всё нужно успеть с ранних лет.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u.



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