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Александр Олешко признался, какие песни поёт, когда моется в душе

1:20
Шоу-бизнес

Актёр Александр Олешко рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Актёр Александр Олешко
Фото: ВК-аккаунт Александра Олешко is licensed under public doman
Актёр Александр Олешко

Российский актёр, музыкант, телеведущий и театральный деятель Александр Олешко занят одновременно множеством проектов.

О своём творческом процессе Александр подробно рассказал в подкасте "Для культурных" вместе с Дмитрием Кравченко. Оказывается, именно в ванной комнате артиста рождаются новые музыкальные композиции.

Ранее Элтон Джон назвал 10 лучших песен, которые изменили его жизнь.

Телеведущий признался, что душа особо откликается на советские фильмы. Они стали своего рода лекарством для сердца Александра, помогающим расслабиться и вдохновляться.

Особое внимание артист уделил одному музыкальному произведению: любимому вальсу, который композитор Арам Хачатурян посвятил актрисе Алле Казанской. История любви оказалась трагичной: премьера постановки "Маскарад", где прозвучал вальс, была сорвана началом войны. Позже актриса шутливо сказала: "У меня теперь личные счёты с Гитлером".

"Я очень люблю фильм "Баллада о солдате" — это такая красота, настоящая любовь к родине, женщине, матери", — цитирует слова актёра Радио 1.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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