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Оса на могиле и другие знаки судьбы: последняя возлюбленная Евгения Осина рассказала о мистической связи с певцом

1:27
Шоу-бизнес

Елена Скорнякова стала последней любовью рано ушедшего из жизни певца Евгения Осина. После его смерти Елена не стала связывать свою жизнь ни с одним другим мужчиной, поскольку они не могут заменить для неё Евгения. О мистической связи с певцом, которая сохранилась и по сей день, Скорнякова рассказала в беседе с mk.ru.

Оса
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оса

Возлюбленная Осина призналась, что он часто ей снится, и у неё даже существуют собственные приметы, связанные с этими снами, например, нередко сновидение, в котором ей является Осин, означает, что скоро переменится погода.

Перед печальным случаем, когда вандалы подожгли могилу Осина, он тоже приснился Елене. Был и другой случай, более радостный, когда Скорнякова уже наяву увидела знак, что Евгений рядом с ней.

"Я постоянно хожу в церковь, поминаю Женю. Вот совсем недавно была: поставила свечки, помолилась. Так хорошо сразу на душе стало. На кладбище мы тоже бываем. Знаете, там однажды такой мистический момент произошёл. Мы пришли на кладбище, стоим, вспоминаем Женю. И вдруг откуда ни возьмись прилетает оса и садится на букет цветов. Мистика? Как хотите это называйте. Я считаю, что это Женя дал знак: он с нами", — рассказала Елена.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович О́син (4 октября 1964, Москва, СССР — 17 ноября 2018, Москва, Россия) — советский и российский певец, автор-исполнитель, музыкант, композитор, поэт-песенник, шоумен и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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