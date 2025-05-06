Певица Катя Лель призналась, что чуть не умерла на Бали

Певица Катя Лель поведала, как одна из её зарубежных поездок едва не закончилась катастрофой.
Известная певица Катя Лель, покорившая публику песней "Мой мармеладный", обожает путешествовать и наслаждаться отдыхом на лучших курортах мира. Однако одна поездка едва не закончилась настоящей катастрофой. Певица едва не умерла.
Находясь в отпуске на живописном острове Бали, Катя остановилась в шикарной вилле, наслаждаясь комфортом и красотой тропической природы. Всё шло прекрасно, пока внезапно не разразился шторм.
Он сопровождался сильнейшим ливнем, ураганом, отключением электричества и водоснабжения. Деревья, по её словам, вырывались с корнем.
"Ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату, где была я, но повезло, что столкновения не случилось, так как растение стволом зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону", — цитирует слова певица "Общественной службе новостей".
Лель призналась, что это происшествие оказалось самым страшным моментом в её жизни среди прочих неприятных приключений, исключая лишь встречу с неопознанными существами внеземного происхождения.
Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни».
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