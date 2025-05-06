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Певица Катя Лель призналась, что чуть не умерла на Бали

1:17
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель поведала, как одна из её зарубежных поездок едва не закончилась катастрофой.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

Известная певица Катя Лель, покорившая публику песней "Мой мармеладный", обожает путешествовать и наслаждаться отдыхом на лучших курортах мира. Однако одна поездка едва не закончилась настоящей катастрофой. Певица едва не умерла. 

Находясь в отпуске на живописном острове Бали, Катя остановилась в шикарной вилле, наслаждаясь комфортом и красотой тропической природы. Всё шло прекрасно, пока внезапно не разразился шторм.

Он сопровождался сильнейшим ливнем, ураганом, отключением электричества и водоснабжения. Деревья, по её словам, вырывались с корнем.

"Ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату, где была я, но повезло, что столкновения не случилось, так как растение стволом зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону", — цитирует слова певица "Общественной службе новостей".

Лель призналась, что это происшествие оказалось самым страшным моментом в её жизни среди прочих неприятных приключений, исключая лишь встречу с неопознанными существами внеземного происхождения.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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