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В деле нападения на Надежду Кадышеву обнаружили вероятный украинский след

1:27
Шоу-бизнес

Народную артистку России Надежду Кадышеву атаковали сразу после выступления в Иванове. После окончания шоу неизвестная проникла за кулисы и набросилась на звезду, схватив её за горло.

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Нападавшая призналась сотрудникам полиции, что получила предложение от неких журналистов заработать деньги на сенсационном материале о личной жизни певицы и её близких. Женщина не сумела назвать ни одного популярного хита солистки группы "Золотое кольцо" пояснить, каким образом ей достался билет на концерт.

Общественник и видеоблогер Вадим Манукян считает, что этот случай может иметь отношение к зарубежному вмешательству.

"Надежда Кадышева — артист с патриотическими взглядами. Действительно, здесь может быть украинский след. Наших творческих деятелей следует особенно охранять во время публичных мероприятий", — цитирует слова эксперта издание "Абзац".

Он отметил, что украинская сторона нередко использует граждан РФ, вводя их в заблуждение. Манукян напомнил о том, как мошенники обманули певицу Ларису Долину.

Манукян отметил, что устроители концертов обязаны учитывать возможность появления агрессивных поклонников. Такие лица, подверженные психическим расстройствам, оказываются наиболее уязвимыми перед манипуляциями.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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