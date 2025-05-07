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Советы Кати Лель: певица объяснила, что можно и что нельзя делать, если инопланетяне захотят вас забрать

0:54
Шоу-бизнес

Катя Лель часто рассказывает о своей встрече с инопланетянами. На этот раз она поделилась с mk.ru своими соображениями о том, как нужно вести себя во время такого "свидания".

Инопланетяне
Фото: commons.wikimedia.org by Віщун, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инопланетяне

По словам Лель, в столкновении с НЛО нет ничего страшного. Певица привела в пример себя, заявив, что, хоть её и украли поначалу, теперь она снова на месте.

"Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут", — заявила Катя Лель.

Также она дала рекомендации тем, кто может, как и она, встретить инопланетян. Певица заявила, что нужно сразу говорить таким гостям, что они не имеют права ничего забирать. Звезда посокрушалась, что в своё время не поступила так же и из-за этого лишилась зубов.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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