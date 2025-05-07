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Секрет интеллектуальных текстов Брухуновой раскрыт: жена Петросяна ответила на слухи о команде литературных рабов

0:57
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову часто обвиняют за самые разные "прегрешения": одним пользователям Сети не нравится её снобизм, другие подозревают жену Евгения Петросяна в том, что она не сама пишет посты в своём блоге. Это касается интеллектуальных текстов, в которых знаменитость рассуждает об искусстве.

Руки на клавиатуре
Фото: unsplash.com by Courtney Recker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки на клавиатуре

По мнению некоторых, сама Брухунова не смогла бы рассуждать настолько глубоко и многогранно. Одна россиянка открыто предположила, что Брухунова держит у себя целую команду "литературных рабов".

"Если меня уже даже за это хейтят, то это довольно странно. Если так выглядит признание, то окей, я согласна, пусть будет так. Если кроме шуток, то это действительно вызывает скорее улыбку, потому что с человеком, который мог такую ересь написать, полемизировать не о чем, нет никакого смысла тратить на это своё время", — заявила Брухунова.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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