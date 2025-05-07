Непредвиденные ситуации на концертах: Клава Кока поделилась своим шокирующим опытом

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока рассказала в подкасте "Неформат", что во время её выступлений и перед ними иногда случаются непредвиденные ситуации. Так, однажды за 20 минут до начала её номера на одном корпоративе знаменитости пришлось срочно менять костюмы — свой и танцоров из её команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Певица поняла, что нужно выйти к публике в других образах, когда увидела, какие люди будут смотреть её выступление.

"Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue, на нас были надеты какие-то сетки… Парни в тот момент переживали за свою жизнь", — высказалась Клава Кока.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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