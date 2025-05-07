Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась в интервью Светлане Бондарчук, что она влюбилась в своего мужа Стефано Тиоццо, потому что у неё поменялись представления о жизни и о мужчинах, а раньше она даже не посмотрела бы в сторону такого человека, поскольку на её пути встречались гораздо более влиятельные поклонники.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

В прежние времена Казанова обращала внимание на внешний блеск и меньше задумывалась о внутренних качествах. Теперь всё поменялось, именно поэтому она счастлива в браке со Стефано.

"15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте", — рассказала Казанова.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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