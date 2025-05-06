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Утяшева показала лицо дочери от Павла Воли, которую они скрывали 10 лет

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Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева обратилась к дочери от комика Павла Воли в день рождения девочки.

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева
Фото: Инстаграм Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman
Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях фото с дочерью Софией, которой исполнилось 10 лет.

"София, ты — огонёк и большое доброе сердце. У тебя все получается. Ты красивая, тоненькая и очень интеллигентная. А твоя душа еще красивее твоей внешности", — написала под кадрами с наследницей Ляйсан.

Утяшева пожелала дочери побед, здоровья и счастья. Она отметила, что у девочки — первый юбилей.

У Ляйсан Утяшевой и её мужа Павла Воли двое детей: сын Роберт (родился в 2013 году) и дочь София (родилась в 2015 году).

Ранее актриса Марина Федункив впервые рассказала, как назвала сына.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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