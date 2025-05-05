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Сергей Лазарев заплакал, увидев свою маму на сцене шоу Маска

1:03
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева вышла на сцену шоу "Маска" в костюме Ангела Хранителя.

Шоу Маска
Фото: Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Шоу Маска

Мама Сергея Лазарева не сумела ввести в заблуждение своего сына, представ в образе на шоу "Маска". Женщина исполнила песню сына "Шёпотом".

"Шок до слёз! Я не ожидал!" — написал под кадрами певец.

Артист признался, что с первых же секунд узнал родительницу, однако ему было сложно поверить в то, что под маской действительно скрывается его мама.

"Даже пересматривая сейчас это выступление уже в сотый раз, каждый раз я плачу от восторга и любви!" — объяснил Сергей.

Лазарева удивило то, что его мама отважилась на такой шаг, особенно, если учесть, как тяжело выступать в таком объёмном костюме.

"Мама, я тебя люблю, спасибо тебе за эти эмоции! — обратился к родительнице Сергей.

Ранее Сергей Лазарев едко подколол Алексея Чумакова на съёмках популярного шоу.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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