Сергей Лазарев заплакал, увидев свою маму на сцене шоу Маска

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Мама Сергея Лазарева вышла на сцену шоу "Маска" в костюме Ангела Хранителя.

Фото: Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Шоу Маска

Мама Сергея Лазарева не сумела ввести в заблуждение своего сына, представ в образе на шоу "Маска". Женщина исполнила песню сына "Шёпотом".

"Шок до слёз! Я не ожидал!" — написал под кадрами певец.

Артист признался, что с первых же секунд узнал родительницу, однако ему было сложно поверить в то, что под маской действительно скрывается его мама.

"Даже пересматривая сейчас это выступление уже в сотый раз, каждый раз я плачу от восторга и любви!" — объяснил Сергей.

Лазарева удивило то, что его мама отважилась на такой шаг, особенно, если учесть, как тяжело выступать в таком объёмном костюме.

"Мама, я тебя люблю, спасибо тебе за эти эмоции! — обратился к родительнице Сергей.

Ранее Сергей Лазарев едко подколол Алексея Чумакова на съёмках популярного шоу.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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