Подхватила вирус в Дубае: Лиза Моряк рассказала о задержке родов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная супруга режиссёра Сарика Андреасяна Лиза Моряк сообщила, что ребёнок не спешит появляться на свет, несмотря на сроки.

Фото: Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян

Лиза Моряк рассказала, что роды её задерживаются. Она должна была стать мамой ещё в конце апреля, однако малыш предпочитает пока находиться в утробе матери.

Актриса сообщила, что врачи диагностировали у неё маловодие. Виной всему вирус, который женщина подхватила в Дубае.

"Сегодня у меня началась 40-я неделя, и малышка всё ещё внутри, — объяснила супруга режиссёра.

Моряк призналась, что мечтала, что ребёнок родится 05.05.2025, однако это не осуществилось. Звезда кино отметила, что находится "на низком старте".

Ранее Ксения Собчак пошутила по поводу нового фильма Сарика Андреасяна "Простоквашино". Роль мамы дяди Фёдора в картине сыграла Лиза Моряк.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый».

