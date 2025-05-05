Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа ради смысла, а не ради зарплаты — новый подход зумеров
Смело уезжайте в отпуск: эти цветы практически не нуждаются в поливе
Пушистость под контролем: 7 бьюти-продуктов, которые изменят вашу укладку, придав ей мягкость и невероятный блеск
Интуиция или наука: почему кошки ложатся на больные места
Постоянно голодна на диете? Эти 6 приёмов помогут держать аппетит под контролем
Где и когда увидеть сакуру в Челябинске? Все подробности здесь
Алёна Водонаева одобрила поступок Канье Уэста, который проучил фаната
Вкусные солнышки из патиссонов: секрет хрустящей корочки
Морские черенки обрушились на берег Сахалина: местные жители собирают долгожданный деликатес

Беременная певица Света Светикова рассекретила пол третьего малыша

1:09
Шоу-бизнес

Певица Света Светикова перестала скрывать пол своего будущего малыша.

Певица Света Светикова
Фото: Инстаграм Светланы Светиковой is licensed under public doman
Певица Света Светикова

Света Светикова, которая запомнилась зрителям по роли цыганки Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", ждёт третьего ребёнка.

Зимой певица Света Светикова объявила, что ожидает появления третьего ребенка, однако подробности о своей беременности решила оставить в тайне. Сейчас она вновь поделилась радостью с подписчиками.

В своём Telegram-канале 41-летняя исполнительница разместила запись.

"Она!!! Она уже управляет моим миром", — написала певица пост, из которого понятно, что на свет должна появиться девочка.

На видео она демонстрирует свой объёмный живот.

Светикова была замужем за известным фигуристом Алексеем Полищуком, с которым воспитывает двоих мальчиков: одиннадцатилетнего Милана и семилетнего Кристиана.

Ранее по слухам у певицы был роман с актёром Андреем Чадовым, однако союз оказался непродолжительным. Ей приписывали также роман с комиком Гариком Харламовым.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Садоводство, цветоводство
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Последние материалы
Интуиция или наука: почему кошки ложатся на больные места
Постоянно голодна на диете? Эти 6 приёмов помогут держать аппетит под контролем
Где и когда увидеть сакуру в Челябинске? Все подробности здесь
Алёна Водонаева одобрила поступок Канье Уэста, который проучил фаната
Реальность без иллюзий: что BMW на самом деле готовит вместо гиперкара
Вкусные солнышки из патиссонов: секрет хрустящей корочки
Морские черенки обрушились на берег Сахалина: местные жители собирают долгожданный деликатес
Когда реальность станет карточным домиком? Начало перестройки пространства и времени
В США блокируют передачу ВСУ 49 танков Abrams из Австралии
Игрушка, которая спасла диван от когтей и кошку от скуки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.