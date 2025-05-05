Беременная певица Света Светикова рассекретила пол третьего малыша

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Света Светикова перестала скрывать пол своего будущего малыша.

Фото: Инстаграм Светланы Светиковой is licensed under public doman Певица Света Светикова

Света Светикова, которая запомнилась зрителям по роли цыганки Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", ждёт третьего ребёнка.

Зимой певица Света Светикова объявила, что ожидает появления третьего ребенка, однако подробности о своей беременности решила оставить в тайне. Сейчас она вновь поделилась радостью с подписчиками.

В своём Telegram-канале 41-летняя исполнительница разместила запись.

"Она!!! Она уже управляет моим миром", — написала певица пост, из которого понятно, что на свет должна появиться девочка.

На видео она демонстрирует свой объёмный живот.

Светикова была замужем за известным фигуристом Алексеем Полищуком, с которым воспитывает двоих мальчиков: одиннадцатилетнего Милана и семилетнего Кристиана.

Ранее по слухам у певицы был роман с актёром Андреем Чадовым, однако союз оказался непродолжительным. Ей приписывали также роман с комиком Гариком Харламовым.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.