Актриса Анна Михалкова неожиданно обратилась к взрослым сыновьям-погодкам

Актриса Анна Михалкова прерывают молчание. Поздравления, будущие планы и призраки прошлого на фоне 25-летия старшего сына.

Фото: Инстаграм Анны Михалковой is licensed under public doman Сыновья актрисы Анны Михалковой

Известная российская актриса Анна Михалкова недавно нарушила длительное молчание, поздравляя своего старшего сына Андрея Бакова с днём рождения. Молодой человек отмечает 25-летний юбилей.

Имя Андрея стало широко известно пять лет назад после трагического инцидента, произошедшего в его квартире. Тогда девушка по имени Ксения Пунтус упала из окна, получив тяжёлую травму ноги. Этот случай вызвал широкий резонанс и подверг семью актёра негативному вниманию общественности.

5 мая стал знаменательным событием для младшего брата, Сергея Бакова, которому исполнился 24 года. Дочь режиссёра Никиты Михалкова выразила тёплые пожелания своему младшему ребёнку.

Интересы братьев сильно различаются. Андрей увлекался музыкой в детстве, а позже переключился на экономику, тогда как Сергей решил продолжать семейные традиции, окончив режиссёрский факультет ВГИКа. Теперь молодой человек полон амбициозных планов, связанных с кинематографом.

Ранее Алёна Водонаева обратилась к сыну Богдану с наставлением.

Уточнения

А́нна Ники́тична Михалко́ва (род. 14 мая 1974, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, кинооператор и телеведущая. Народная артистка Российской Федерации (2025).



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