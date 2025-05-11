Полжизни всё делали не так: Кудрявцева поделилась лайфхаками по стирке

2:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась информацией о том, как правильно стирать.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале лайфхаки о правильной стирке.

"После этого поста ваш мир стирки перевернётся, поймёте, что полжизни всё делали не так. Лучше, конечно, не читать", — написала звезда ТВ.

Публикация размещалась под заголовком "базовая база по стирке".

Эта информация специально для занятых людей, которым важно быстро разобраться в основах стирки.

Основные моменты:

— Детский стиральный порошок справляется с загрязнениями не хуже взрослого, но щадит ткань и сохраняет яркость красок.

— Средства отличаются: порошком пользуйтесь при длительной стирке и высоких температурах (от 40°C), гель подходит для быстрой программы и низких температур (меньше 40°C).

— Обычные средства не удаляют пятна. Используйте специальные пятновыводители, перкарбонат натрия, профессиональные маркеры-пятновыводители или натуральное хозяйственное мыло (например, кокосовое или японское — они приятно пахнут и хорошо работают против пятен).

— Кондиционер для белья постепенно придает вещам желтоватый оттенок, поскольку содержит поверхностно-активные вещества (ПАВы). Белые изделия лучше дополнительно полоскать с добавлением уксуса. Полностью исключать кондиционеры тоже не стоит, они облегчают удаление остатков моющих средств после стирки.

— Салфетки-ловушки цвета необходимы для защиты белого белья от нежелательного окрашивания и сохранения чистоты остальных вещей. Их удобно класть в сетчатые мешочки для стирки или соединять вместе. Существуют также рулонные варианты салфеток, позволяющие легко регулировать необходимую длину.

— Крахмал значительно упрощает процесс глажки, достаточно купить готовую смесь и использовать сразу без предварительного разведения.

— Универсальные пятновыводители прекрасно подходят для различных поверхностей дома, включая одежду.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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