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Мизулина и Киба за одним столом: SHAMAN и Лепс устроили двойное свидание со своими девушками

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Шоу-бизнес

SHAMAN уже давно дружит с Григорием Лепсом. Кроме того, их обоих на данный момент связывают романтические отношения с двумя женщинами: Лепс собирается жениться на Авроре Кибе, а SHAMAN встречается с Екатериной Мизулиной и, как уверяют некоторые, тоже планирует сочетаться с ней браком.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

SHAMAN и Лепс решили познакомить Мизулину и Кибу и ради этого встретились вчетвером. В память о вечере Мизулина опубликовала в своём блоге фотографию тарелки, на которой все четверо расписались.

О том, что SHAMAN и Мизулина вместе, было известно давно, но официально подтвердилось после соответствующего признания певца на одном из своих концертов. Что касается Лепса, он собирается жениться на Авроре летом, но при этом говорит, что год свадьбы пока под вопросом.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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