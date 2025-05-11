Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта букашка не такая уж милая: что за жёлтую жидкость оставляет божья коровка на коже
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды
Турниры Джоковича, которые складываются в деньги: шикарные финансовые итоги неидеального сезона
Змеи вне зоны доступа: как сделать дачный участок недоступным для рептилий
Ваш аккумулятор жив или нет? Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов на дороге
99% людей моют унитаз неправильно: эта часть остаётся грязной годами
Панорамы, которые стоят усилий: 7 незабываемых пешеходных маршрутов в Чехии
Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни
Открытие века: новая бабочка из Японии развеяла мифы об эволюции

Собчак рассказала, как готовится к скорым природным катаклизмам в России

0:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на неутешительные прогнозы метеорологов, которые предупреждают о разгуле природной стихии этим летом.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак прослушала прогноз погоды в России на лето 2025 года и решила готовится к скорым природным катаклизмам.

"Метеорологи этим летом пророчат нам жару до сорока пяти градусов, бури, шторма и вообще чёрт знает что", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак подготовила свой гардероб к непогоде. Она показала свой новый плащ и зонт, которые должны уберечь её от бурь.

"Бурями нас уже точно не испугаешь, тем более, что такие колебания могут стать поводом для сложных стилизаций", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее учёные спрогнозировали торнадо, ливни, засухи. По прогнозам специалистов, климат Земли больше никогда не будет прежним.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее?
Авто
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее? Аудио 
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Экономика и бизнес
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Эта букашка не такая уж милая: что за жёлтую жидкость оставляет божья коровка на коже
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды
Турниры Джоковича, которые складываются в деньги: шикарные финансовые итоги неидеального сезона
Змеи вне зоны доступа: как сделать дачный участок недоступным для рептилий
Ваш аккумулятор жив или нет? Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов на дороге
99% людей моют унитаз неправильно: эта часть остаётся грязной годами
Панорамы, которые стоят усилий: 7 незабываемых пешеходных маршрутов в Чехии
Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни
Открытие века: новая бабочка из Японии развеяла мифы об эволюции
Эта норма устарела: японцы пересчитали, сколько воды пить на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.