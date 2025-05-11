Собчак рассказала, как готовится к скорым природным катаклизмам в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на неутешительные прогнозы метеорологов, которые предупреждают о разгуле природной стихии этим летом.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак прослушала прогноз погоды в России на лето 2025 года и решила готовится к скорым природным катаклизмам.

"Метеорологи этим летом пророчат нам жару до сорока пяти градусов, бури, шторма и вообще чёрт знает что", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак подготовила свой гардероб к непогоде. Она показала свой новый плащ и зонт, которые должны уберечь её от бурь.

"Бурями нас уже точно не испугаешь, тем более, что такие колебания могут стать поводом для сложных стилизаций", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее учёные спрогнозировали торнадо, ливни, засухи. По прогнозам специалистов, климат Земли больше никогда не будет прежним.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель.



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