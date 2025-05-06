Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Трава больше не враг: проверенные методы удаления зелёных пятен, о которых вы не знали
Новый скандал с кормом: гранулы, которые вызывают агрессию и ломку
Тайные жемчужины Шотландии: два места, которые восхищают и до сих пор малоизвестны
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Моете машину у дома? Вот что грозит за такую привычку
Прочность хвата: тест на ваши шансы дожить до 100 лет
Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд

Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева

1:29
Шоу-бизнес

На днях состоялся специальный выпуск шоу "Маска", главным героем которого стал Сергей Лазарев. Первой выступила Лера Кудрявцева в маске Lazerboy и спела одноимённую песню Сергея. Она настолько искусно вошла в образ, что певец не мог понять, кто прячется под маской.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

По признанию Леры, ей было очень тяжело во время съёмок из-за громоздкого костюма. Знаменитость восхитилась теми артистами, которые постоянно участвуют в "Маске" и терпят ещё большие трудности.

"Я была в аду, отвечаю. Ничего не видно (мне в ухо говорили, куда идти и поворачиваться), дышать нечем, вода лилась по лицу ручьём. При этом ещё нужно соображать что-то хоть немного. Всем артистам, которые принимают участие целый сезон, — от меня респект. Это очень тяжело физически. Ну что не сделаешь ради друзей", — заявила телеведущая.

Также Кудрявцева призналась в любви Сергею, с которым дружит уже много лет. Им удалось сохранить эту дружбу после романтических отношений и расставания. Лазарев и Кудрявцева никогда не вспоминают ни о чём плохом, их общение наполнено юмором и лёгкостью.

"Серёнь, я тебя очень люблю, мы дружим больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга. Я тебя уважаю и боготворю", — обратилась к певцу Лера Кудрявцева.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Садоводство, цветоводство
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки Аудио 
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.