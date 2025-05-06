Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На днях состоялся специальный выпуск шоу "Маска", главным героем которого стал Сергей Лазарев. Первой выступила Лера Кудрявцева в маске Lazerboy и спела одноимённую песню Сергея. Она настолько искусно вошла в образ, что певец не мог понять, кто прячется под маской.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

По признанию Леры, ей было очень тяжело во время съёмок из-за громоздкого костюма. Знаменитость восхитилась теми артистами, которые постоянно участвуют в "Маске" и терпят ещё большие трудности.

"Я была в аду, отвечаю. Ничего не видно (мне в ухо говорили, куда идти и поворачиваться), дышать нечем, вода лилась по лицу ручьём. При этом ещё нужно соображать что-то хоть немного. Всем артистам, которые принимают участие целый сезон, — от меня респект. Это очень тяжело физически. Ну что не сделаешь ради друзей", — заявила телеведущая.

Также Кудрявцева призналась в любви Сергею, с которым дружит уже много лет. Им удалось сохранить эту дружбу после романтических отношений и расставания. Лазарев и Кудрявцева никогда не вспоминают ни о чём плохом, их общение наполнено юмором и лёгкостью.

"Серёнь, я тебя очень люблю, мы дружим больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга. Я тебя уважаю и боготворю", — обратилась к певцу Лера Кудрявцева.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.



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