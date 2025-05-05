Хотел бы создать семью: молодой жених Перминовой поделился грандиозными планами

Возлюбленный модели Лены Перминовой рассказал, чего он хочет от жизни.
Молодой бойфренд Лены Перминовой поделился грандиозными планами.
Тарас Романов, который младше Перминовой почти на 10 лет, признался, что мечтает раскрыть свой потенциал и устроить личную жизнь.
29-летний манекенщик, который закрутил роман с 38-летней экс-возлюбленной миллиардера Александра Лебедева, видит свои блестящие перспективы.
"Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать её наилучшим из возможных способов", — цитирует слова Тараса V Magazine.
Романов хочет также путешествовать по миру, искать приключения, участвовать в музыкальных шоу и даже строить бизнес-империи.
Ранее Ксения Собчак оценила новую девушку миллиардера Лебедева и отметила, что смелости ей не занимать.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса.
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