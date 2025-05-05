Хотел бы создать семью: молодой жених Перминовой поделился грандиозными планами

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленный модели Лены Перминовой рассказал, чего он хочет от жизни.

Фото: Телеграм-канал Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова с женихом

Молодой бойфренд Лены Перминовой поделился грандиозными планами.

Тарас Романов, который младше Перминовой почти на 10 лет, признался, что мечтает раскрыть свой потенциал и устроить личную жизнь.

29-летний манекенщик, который закрутил роман с 38-летней экс-возлюбленной миллиардера Александра Лебедева, видит свои блестящие перспективы.

"Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать её наилучшим из возможных способов", — цитирует слова Тараса V Magazine.

Романов хочет также путешествовать по миру, искать приключения, участвовать в музыкальных шоу и даже строить бизнес-империи.

Ранее Ксения Собчак оценила новую девушку миллиардера Лебедева и отметила, что смелости ей не занимать.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса.



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