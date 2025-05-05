Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку
Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес
Не все смогут продолжить кататься: кто останется без каршеринга и почему это важно
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни
Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!

Хотел бы создать семью: молодой жених Перминовой поделился грандиозными планами

0:54
Шоу-бизнес

Возлюбленный модели Лены Перминовой рассказал, чего он хочет от жизни.

Модель Лена Перминова с женихом
Фото: Телеграм-канал Лены Перминовой is licensed under public doman
Модель Лена Перминова с женихом

Молодой бойфренд Лены Перминовой поделился грандиозными планами.

Тарас Романов, который младше Перминовой почти на 10 лет, признался, что мечтает раскрыть свой потенциал и устроить личную жизнь.

29-летний манекенщик, который закрутил роман с 38-летней экс-возлюбленной миллиардера Александра Лебедева, видит свои блестящие перспективы.

"Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать её наилучшим из возможных способов", — цитирует слова Тараса V Magazine.

Романов хочет также путешествовать по миру, искать приключения, участвовать в музыкальных шоу и даже строить бизнес-империи.

Ранее Ксения Собчак оценила новую девушку миллиардера Лебедева и отметила, что смелости ей не занимать.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву
Южная Америка
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день
Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!
Драгоценный десятицентовик Рузвельта: за редкие монеты можно получить миллионы
Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление
Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками
Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.