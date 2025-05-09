Это духи эскортниц: Собчак назвала свою любимый парфюм и цену на него

Ксения Собчак рассказала, каким парфюмом пользуется и сколько стоят её духи.
Собчак раскритиковала тех, кто обидно характеризует духи, которые нравятся женщинам.
"Тебе нравятся духи, но все говорят "оооой это духи эскортниц" и ты такая: фу, да, ну попса!" — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что она выше попсы и тем более эскортниц, которые по её словам, часто шифруются под "я не такая".
"Кстати, я тоже люблю баккару, но только в экстракт (максимальная концентрация)", — объяснила Собчак.
Она отметила, что стоимость её парфюма составляет 30 тысяч рублей за 35 мл. Журналистка уверена, что это адекватная цена за духи и ей не жалко отдать такую сумму за любимый аромат.
Ранее Станислав Садальский высказался о необычных отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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