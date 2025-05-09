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Это духи эскортниц: Собчак назвала свою любимый парфюм и цену на него

1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, каким парфюмом пользуется и сколько стоят её духи.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Собчак раскритиковала тех, кто обидно характеризует духи, которые нравятся женщинам.

"Тебе нравятся духи, но все говорят "оооой это духи эскортниц" и ты такая: фу, да, ну попса!" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что она выше попсы и тем более эскортниц, которые по её словам, часто шифруются под "я не такая".

"Кстати, я тоже люблю баккару, но только в экстракт (максимальная концентрация)", — объяснила Собчак.

Она отметила, что стоимость её парфюма составляет 30 тысяч рублей за 35 мл. Журналистка уверена, что это адекватная цена за духи и ей не жалко отдать такую сумму за любимый аромат.

Ранее Станислав Садальский высказался о необычных отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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