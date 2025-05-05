Алёна Водонаева одобрила поступок Канье Уэста, который проучил фаната

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала новость о том, что Канье Уэст угнал велосипед у бесцеремонного поклонника.
Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях видео, на котором рэпер Канье Уэст оседлал велосипед фаната и умчал на нём в закат. Так он проучил доморощенного папарацци, который хотел без спроса сфотографировать эпатажного рэпера.
Звезда телестройки в непечатных выражениях одобрила такой подход к любителям делать снимки без разрешения.
"Ибо нечего", — отметила модель, употребив более крепкое словцо.
Водонаева позавидовала рэперу.
"Тоже, кстати, велосипед хочу. У меня его нет. Может я поэтому злая? Если вы понимаете о чем я", — написала Алёна в своём Telegram-канале.
Ранее Алёна Водонаева иронично высказалась о беременности девушки Тимати.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен.
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