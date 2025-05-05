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Тимати устроил семейную фотосессию на Мальдивах и отчитал хейтеров

1:01
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати эмоционально отреагировал на предположение о том, что его дочка Алиса расстроена из-за новости о скором появлении на свет братика или сестрёнки.

Рэпер Тимати с детьми
Фото: ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman
Рэпер Тимати с детьми

Отдыхающий на Мальдивах рэпер Тимати опубликовал в социальных сетях фото с дочкой Алисой от Алёны Шишковой и сыном Ратмиром от Анастасии Решетовой.

На фото 11-летняя Алиса запечатлена с серьёзным выражением лица. Подписчики рэпера предположили, что девочку не радует перспектива рождения ещё одного ребёнка папы, на это раз от Валентины Ивановой.

Данные домыслы вывели из себя музыканта.

"А почему все должны улыбаться на фото?" — задал вопросы хейтерам Тимати.

Рэпер отметил, что не собирается следовать желаниям подписчиков и изображать веселье.

"Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьёзной. Но это не говорит о том, что она не счастливая", — объяснил рэпер.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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