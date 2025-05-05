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Садальский раскритиковал Киркорова: самая пустая карта из всей колоды

0:58
Шоу-бизнес

Станислав Садальский высказался об участии Филиппа Киркорова в праздничных мероприятиях.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Станислав Садальский ответил на вопросы журналистов о бурной концертной деятельности Филиппа Киркорова, который активно выступает, несмотря на то, что недавно потерял отца Бедроса Киркорова.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что личность Киркорова никому не интересна. Равнодушна к королю российской эстрады, по мнению Садальского, 90% публики. 

Заслуженный артист РСФСР сравнил певца с одной из карт игральной колоды.

"Для меня он — валет пик, самая пустая карта из всей колоды. И жизнь его может интересовать только низы интернета", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на то, что Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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