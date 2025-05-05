Буйная фанатка напала на певицу Надежду Кадышеву  

Певица Надежда Кадышева стала жертвой нападения неадекватной поклонницы.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", на солистку ансамбля "Золотое кольцо" Надежду Кадышеву напала некая женщина.
Инцидент случился в конце апреля в музыкальном театре города Иваново.
Буйная фанатка взобралась на сцену, проникла за кулисы и схватила 65-летнюю звезду народной песни за шею. Женщина кричала при этом что-то нечленораздельное.
Представители исполнительницы хита "Веночек" подтвердили факт нападения и отметили, что уже обратились с заявлением в полицию. Правоохранительные органы будут выяснять мотивы поведения буйной женщины.
Ранее сообщалось, что обиженные сыном Кадышевой Григорием Костюком женщины пришли на концерт певицы с плакатами с призывом: "Гриша, верни долги!".
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
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