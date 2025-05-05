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Беременную визажистку Михаила Галустяна забрала скорая после травли

1:01
Шоу-бизнес

Визажистке Михаила Галустяна Милене стало плохо после того, как на неё обрушилась волна хейта из-за слухов о романе с комиком.

Беременная женщина на УЗИ
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина на УЗИ

Визажистка, которая работает с Михаилом Галустяном, не выдержала публичной травли. Публика решила, что именно она виновата в разводе Михаила Галустяна с супругой, с которой они прожили 18 лет.

То, что женщина ждёт ребёнка, только подогрело слухи. Это негативно отразилось на здоровье беременной женщины. Из-за стресса ей пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью. Её увезли на скорой.

Милена обратилась к подписчикам, которые подписались на неё на фоне скандальных слухов.

"Отпишитесь от меня пожалуйста все те, кто подписался из-за дурацких слухов, ничего интересного на моей странице вы для себя не увидите", — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, юморист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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