Предала родную сцену? Валя Карнавал отказалась от русского языка и начать петь на английском

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ставшая известной благодаря коротким видео в TikTok Валя Карнавал сегодня — это не просто блогер. В 23 года она уже певица, телеведущая и медийная персона с аудиторией более 7,5 млн подписчиков.

Фото: YouTube by Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валя Карнавал

Как пишет "Комсомольская правда", артистка решилась на эксперименты с жанром. Её новый трек под названием "Кофеин" стал шагом в непривычном для неё музыкальном направлении.

По словам самой Вали, она давно хотела попробовать себя в чём-то кардинально новом — и наконец решилась.

В своём Telegram-канале Карнавал поделилась новостью, что теперь работает над англоязычной версией "Кофеина". Она подчеркнула, что этот релиз давно ждали её поклонники, и теперь процесс официально запущен.

По её словам, английская версия уже записывается, и звучание трека обещает быть "особенным".

Уточнения

Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

