Предала родную сцену? Валя Карнавал отказалась от русского языка и начать петь на английском

Ставшая известной благодаря коротким видео в TikTok Валя Карнавал сегодня — это не просто блогер. В 23 года она уже певица, телеведущая и медийная персона с аудиторией более 7,5 млн подписчиков.
Как пишет "Комсомольская правда", артистка решилась на эксперименты с жанром. Её новый трек под названием "Кофеин" стал шагом в непривычном для неё музыкальном направлении.
По словам самой Вали, она давно хотела попробовать себя в чём-то кардинально новом — и наконец решилась.
В своём Telegram-канале Карнавал поделилась новостью, что теперь работает над англоязычной версией "Кофеина". Она подчеркнула, что этот релиз давно ждали её поклонники, и теперь процесс официально запущен.
По её словам, английская версия уже записывается, и звучание трека обещает быть "особенным".
Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.