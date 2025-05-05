Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светофоры с буквами АУ уже на улицах — и водители теряются
Угрожающий вид, но добрый нрав: эти насекомые пугают с виду, но играют важную роль
Мышцы, которые стареют первыми: как вернуть тонус рукам без зала
Внимание, ваши солнцезащитные очки могут быть опасны для здоровья: проверьте маркировку
В одиночку против системы: зарплата фельдшера оказалась вдвое ниже обещанной
Витамины исчезают на ваших глазах: узнайте, в чём виноваты современные продукты
Беременную визажистку Михаила Галустяна забрала скорая после травли
Вред садовых фонарей: как освещение мешает растениям засыпать
Мульча или гибель: как спасти огурцы после пересадки

Предала родную сцену? Валя Карнавал отказалась от русского языка и начать петь на английском

0:57
Шоу-бизнес

Ставшая известной благодаря коротким видео в TikTok Валя Карнавал сегодня — это не просто блогер. В 23 года она уже певица, телеведущая и медийная персона с аудиторией более 7,5 млн подписчиков.

Валя Карнавал
Фото: YouTube by Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валя Карнавал

Как пишет "Комсомольская правда", артистка решилась на эксперименты с жанром. Её новый трек под названием "Кофеин" стал шагом в непривычном для неё музыкальном направлении.

По словам самой Вали, она давно хотела попробовать себя в чём-то кардинально новом — и наконец решилась.

В своём Telegram-канале Карнавал поделилась новостью, что теперь работает над англоязычной версией "Кофеина". Она подчеркнула, что этот релиз давно ждали её поклонники, и теперь процесс официально запущен.

По её словам, английская версия уже записывается, и звучание трека обещает быть "особенным".

Уточнения

Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Последние материалы
Светофоры с буквами АУ уже на улицах — и водители теряются
Угрожающий вид, но добрый нрав: эти насекомые пугают с виду, но играют важную роль
Мышцы, которые стареют первыми: как вернуть тонус рукам без зала
Внимание, ваши солнцезащитные очки могут быть опасны для здоровья: проверьте маркировку
В одиночку против системы: зарплата фельдшера оказалась вдвое ниже обещанной
Витамины исчезают на ваших глазах: узнайте, в чём виноваты современные продукты
Беременную визажистку Михаила Галустяна забрала скорая после травли
Вред садовых фонарей: как освещение мешает растениям засыпать
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель - испортить России праздник.
Предала родную сцену? Валя Карнавал отказалась от русского языка и начать петь на английском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.