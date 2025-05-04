Еда — как наркотик: откровенная исповедь блогерши Ксении Шап после похудения на 55 кг

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница популярного шоу о похудении, блогер Ксения Шап рассказала, как смогла не просто сбросить половину своего веса, но и вернуть контроль над жизнью. Сегодня она весит 65 килограммов при росте 170 см — раньше было 120. Но путь к нынешнему состоянию оказался куда сложнее, чем просто спортзал и диета.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Ксения не скрывает, что долгое время боролась не только с лишним весом, но и с серьёзными зависимостями — алкоголем. По её словам, после завершения шоу она быстро вернулась к старым привычкам и снова набрала вес.

Настоящие перемены начались позже — когда она стала мамой и приняла решение быть трезвой. Сейчас уже 16 месяцев она полностью отказалась от алкоголя и психоактивных веществ, пишет aif.ru.

Поддерживать форму Шап помогает простой и реалистичный режим. Она нашла комфортный ритм: трёхразовое питание и хотя бы одна тренировка в неделю. Этого оказалось достаточно, чтобы вес стабилизировался и не возвращался.

Но главное — это внутренняя работа.

"Еда, как и наркотик, — говорит Ксения. — Нельзя за один раз от этой зависимости избавиться. У этих зависимостей схожие механизмы. Это путь, который требует много сил. Но его можно пройти".

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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