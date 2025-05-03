Принц Гарри отказался от войны с королевской семьёй: жизнь бесценна

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцог Сассекский объявил о прекращении многолетнего конфликта с британскими властями и монаршей семьёй.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

После проигранной 2 мая апелляции по вопросу государственной охраны принц Гарри заявил, что не намерен продолжать судебные тяжбы.

"Я бы хотел примирения с моей семьей. Нет смысла продолжать ссориться, жизнь бесценна", — подчеркнул он в интервью Би-би-си.

Герцог признался, что решение суда стало для него ударом, но главной болью назвал невозможность вернуться в Великобританию с супругой Меган Маркл и детьми.

"Очень грустно, что я не смогу показать детям свою родину", — добавил он.

Принц также выразил сожаление в связи с позицией Букингемского дворца, отметив, что король Карл III "не будет с ним разговаривать" из-за споров вокруг безопасности.

Судья Королевского суда ранее постановил, что аргументы Гарри "не имеют юридической основы", а во дворце подтвердили: "Все выводы судов были последовательными".

Несмотря на это, герцог заверил, что по-прежнему любит Великобританию, даже "с учётом действий некоторых людей".

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи.



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