Принц Гарри отказался от войны с королевской семьёй: жизнь бесценна

Герцог Сассекский объявил о прекращении многолетнего конфликта с британскими властями и монаршей семьёй.
После проигранной 2 мая апелляции по вопросу государственной охраны принц Гарри заявил, что не намерен продолжать судебные тяжбы.
"Я бы хотел примирения с моей семьей. Нет смысла продолжать ссориться, жизнь бесценна", — подчеркнул он в интервью Би-би-си.
Герцог признался, что решение суда стало для него ударом, но главной болью назвал невозможность вернуться в Великобританию с супругой Меган Маркл и детьми.
"Очень грустно, что я не смогу показать детям свою родину", — добавил он.
Принц также выразил сожаление в связи с позицией Букингемского дворца, отметив, что король Карл III "не будет с ним разговаривать" из-за споров вокруг безопасности.
Судья Королевского суда ранее постановил, что аргументы Гарри "не имеют юридической основы", а во дворце подтвердили: "Все выводы судов были последовательными".
Несмотря на это, герцог заверил, что по-прежнему любит Великобританию, даже "с учётом действий некоторых людей".
Ранее Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в день его рождения.
Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи.
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