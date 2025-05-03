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Ты в каждом моём слове: Диана Гурцкая обратилась к ушедшему мужу в день его рождения

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сегодня Петру Кучеренко, супругу народной артистки России Дианы Гурцкой, могло бы исполниться 48 лет. Певица трогательно обратилась к покойному мужу.

Диана Гурцкая
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дианы Гурцкой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диана Гурцкая

В личном блоге Гурцкая опубликовала семейное фото, где запечатлена вместе с Петром и их сыном.

"Второй раз твой день рождения встречаю без тебя. Но наша любовь не умерла — она превратилась в тишину, которая говорит громче слов. Ты в моих улыбках, решениях, даже в паузах между нотами. С днём рождения, мой ангел. Люблю", — написала 46-летняя исполнительница.

Подписчики, пораженные глубиной её слов, засыпали комментарии поддержкой. "Такие искренние чувства… Они, как нить, связывают два мира", "Сквозь боль видно, как любовь побеждает время", "Он навсегда с вами — в сердце сына и в ваших песнях", — пишут пользователи.

Ранее Елизавета Боярская публично поздравила Данилу Козловского с 40-летием.

Уточнения

Диа́на Гуда́евна Гурцка́я (род. 2 июля 1978, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российская эстрадная певица, общественный деятель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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