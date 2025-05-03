Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра

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Актриса Елизавета Боярская подарила коллеге Даниле Козловскому незабываемый сюрприз к его юбилею, опубликовав в соцсетях трогательное видео об их многолетней дружбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Ролик, ставший настоящим путешествием во времени, объединил кадры из совместных спектаклей Малого драматического театра, фрагменты фильмов "Статус: Свободен" и "Пять невест", а также личные моменты — от студенческих лет до отдыха за границей.

Особый акцент Боярская сделала на фото, где Козловский с улыбкой держит номер Cosmopolitan с её изображением на обложке.

"Дорогой Даня! Пусть каждый твой день будет таким же ярким, как наша дружба", — подписала клип 39-летняя актриса, супруга Максима Матвеева.

Она напомнила, что их связь, начавшаяся на первом курсе академии, прошла проверку временем и творческими испытаниями.

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Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.



Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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