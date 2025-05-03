Музыка против рака: Марк Хоппус из Blink-182 рассказал о четырёх годах борьбы

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Фронтмен культовой панк-рок группы Blink-182 Марк Хоппус впервые подробно поделился историей своего противостояния с онкологией.

Фото: commons.wikimedia.org by Drew de F Fawkes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Марк Хоппус

В интервью подкасту Криса Мойлса 53-летний музыкант вспомнил, как в 2020 году обычный вечер за видеоиграми обернулся началом долгой битвы за жизнь.

"Разговаривал по телефону с сыном-студентом и почувствовал странную боль в плече. Через три дня мне уже вводили первую дозу химиотерапии", — рассказал Хоппус.

Диагноз — диффузная В-крупноклеточная лимфома IV стадии — звучал как приговор. Этот агрессивный тип рака крови, не имеющий стандартной схемы лечения, оставил музыканту 60% шансов на выживание.

"Хорошие новости? Я мог навсегда попрощаться с болезнью. Плохие? Химия стала адом. Оценка? Ноль из пяти звёзд. Не рекомендую", — с горькой иронией отметил певец.

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Уточнения

Марк Аллан Хоппус (англ. Mark Allan Hoppus; 15 марта 1972) — американский панк-рок музыкант и композитор, наибольшую известность получил как бас-гитарист и вокалист группы Blink-182, также являясь её единственным неизменным участником.



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