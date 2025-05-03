Стиль вне границ: A$AP Rocky признался, что ворует наряды у Рианны

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) шокировал поклонников откровением о своих модных привычках.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Рианна

В интервью для Page Six 35-летний артист признался, что регулярно "заимствует" одежду у своей партнерши — суперзвезды Рианны, с которой воспитывает двоих сыновей.

"Она даже не догадывается о некоторых вещах, которые я у неё стащил", — заявил он, подчеркнув, что выступает против двойных стандартов в моде.

Рэп-исполнитель, известный эпатажными образами, выразил недовольство по поводу установленных рамок между мужской и женской одеждой.

По его словам, мужчины должны свободнее экспериментировать с гардеробом, как это делают женщины. Он считает несправедливым тот факт, что девушка может надеть мужскую вещь, а мужчине нельзя взять платье.

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Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.





Раким Ателастон Майерс (англ. Rakim Athelaston Mayers; род. 3 октября 1988, Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимом A$AP Rocky — американский рэпер, музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающей компании.



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