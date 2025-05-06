Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталия Власова известна в первую очередь по песне "Я у твоих ног", но именно с этой песней у неё связана печальная история. Об этом певица рассказала в эфире шоу "Сегодня вечером", которое посетил также и режиссёр клипа "Я у твоих ног" Сергей Кальварский.

Фото: vk.com by Владимир Широков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталия Власова

Когда снимался этот клип, Кальварский хотел, чтобы Наталия предстала в кадре без одежды, однако будущую знаменитость шокировало такое предложение, что привело к ссоре, которая затянулась на много лет.

"Когда человек очень сильно влюблён, он беззащитен, он как бы без кожи. Наташа очень этого боялась, не хотела. В тот момент она была молодая девочка, и всё-таки съёмочная группа — это много мужчин, поэтому, наверное, ей было сложно решиться на этот эксперимент", — рассказал Кальварский.

Спустя годы Наталия случайно увидела Кальварского в кафе и нашла в себе силы подойти к нему и поблагодарить за совместную работу. Кальварский был настроен дружелюбно, и они помирились. Власова признаётся, что теперь у неё частично поменялось восприятие той конфликтной ситуации.

"Сейчас я бы тоже не разделась, но сейчас я хотя бы понимаю, что в этом была часть искусства, если бы мы как-то завуалированно, договорившись, передали то, что он говорил", — высказалась певица.

Уточнения

Наталия Валериевна Власова (род. 27 сентября 1978, Ленинград) — российская певица, актриса, музыкант, композитор, автор и исполнительница собственных песен.



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