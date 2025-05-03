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Виктория Боня возобновила штурм Эвереста: новая попытка после срыва из-за здоровья

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Виктория Боня объявила о старте второй попытки покорения Эвереста, несмотря на срыв первой экспедиции всего две недели назад.

Виктория Боня
Фото: Telegram by личный Telegram-канал Виктории Бони, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

В своём Telegram-канале она опубликовала видео из базового лагеря, засыпанного снегом, где готовится к одиночному восхождению.

"Всё начинаю сначала. Команда уже ушла на акклиматизацию — осталась только я", — заявила Боня.

С долей иронии она добавила, что ест сало с картошкой и набирается необходимой энергии.

Напомним, 27 апреля блогерше пришлось экстренно прервать штурм вершины из-за резкого ухудшения здоровья: уровень сатурации упал до критических показателей, появились симптомы горной болезни и простуды.

Спустя два дня Виктория сообщила о временном отказе от активного ведения соцсетей, сосредоточившись на восстановлении. Однако, судя по новым кадрам, перерыв был недолгим.

Эверест (Джомолунгма), высота которого достигает 8848 метров, остается одной из самых опасных вершин планеты.

Ранее Брайан Мэй рассказал о творческом споре с Фредди Меркьюри.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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