Александр Ревва раскрыл шокирующую правду о своём детстве: почему отчимов было так много?

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Ревва в детстве очень грустил из-за того, что не знал отца и не мог с ним видеться даже изредка, зато отчимов у него было огромное множество. Мать ни с кем не могла ужиться и постоянно искала новых мужчин. Об этом артист рассказал в интервью Антону Штейну на его YouTube-канале.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Ревва

"Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам. Да, я не запоминал по именам, потому что порой она говорила: "Это ваш новый папа Олег". Я спрашивал: "Подожди, а где же папа Сергей?" Мама отвечала: "Забыли. Он негодяй", — делился Александра Ревва.

Будущий комик очень хотел познакомиться со своим настоящим отцом. Это желание исполнилось, когда Ревве было 18 лет, но не принесло ничего, кроме разочарования, потому что отец не был рад сыну и говорил ему неприятные вещи.

"Первая встреча… Первые слова его… Он говорил, что я родился по залёту, что он никогда не любил мою мать. Видно, он сидел с этим, почему-то мне он это хотел сказать", — уточнил юморист.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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