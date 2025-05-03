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Соло, которое едва не исчезло: Брайан Мэй рассказал о творческом споре с Фредди Меркьюри

2:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Более 40 лет назад Queen выпустили хит Don't Stop Me Now, ставший гимном свободы и энергии. Однако мало кто знает, что культовое гитарное соло в треке едва не оказалось "за кадром" из-за разногласий между Брайаном Мэем и Фредди Меркьюри.

Фредди Меркьюри
Фото: commons.wikimedia.org by Carl Lender, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фредди Меркьюри

В недавнем интервью журналу Total Guitar гитарист признался: "Порой мне немного стыдно за то упорство, но без него песня потеряла бы душу".

Изначально Меркьюри видел композицию как фортепианную балладу в духе Элтона Джона — мощный вокал, яркие клавиши и ничего лишнего.

"Фредди повторял: "Нет, это песня для рояля!"", — вспоминает Мэй.

Гитарист, однако, чувствовал, что треку не хватает эмоциональной кульминации. После долгих споров Меркьюри уступил, предложив коллеге "перехватить эстафету" вокала своим инструментом.

Мэй пояснил, что попросил дать ему куплет для определения необходимого тона. Соло, ставшее визитной карточкой трека, родилось в студии практически импровизационно.

"Оно возникло у меня в голове ещё до того, как я взял в руки гитару. Это всегда как контрмелодия — диалог с основной темой", — объясняет музыкант.

Подобные творческие трения, по словам Мэя, были неотъемлемой частью работы Queen. "Мы спорили, но уважали видение друг друга. Именно так рождалась магия", — отмечает он.

Сегодня гитарист с теплотой вспоминает те дни: его новая именная модель гитары украшена надписью "Для тебя, Фредди" — дань памяти легендарному вокалисту.

Любопытно, что даже после записи Меркьюри сомневался в необходимости соло. Лишь услышав финальный микс, он признал правоту коллеги.

Сегодня Don't Stop Me Now входит в топ-20 величайших треков всех времен по версии Rolling Stone, а её гитарное соло разобрано на цитаты миллионами фанатов.

Уточнения

Фре́дди Ме́ркьюри (англ. Freddie Mercury; имя при рождении — Фарру́х Булса́ра (гудж. ફારુખ બલસારા); 5 сентября 1946[…], Занзибар — 24 ноября 1991[…], Кенсингтон, Большой Лондон) — британский рок-певец, композитор и автор песен парсийского происхождения. Вокалист рок-группы Queen.
 

Сэр Брайан Га́рольд Мэй (англ. Brian Harold May; род. 19 июля 1947, Лондон) — британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. 

Queen (Куи́н; в переводе с англ. — «Королева») — британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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