Секрет Сати Казановой: почему она не показывает лицо дочери и скрывает её имя?

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сати Казанова дала интервью Светлане Бондарчук и объяснила, почему до сих пор не только не показала лицо своей дочери фанатам, но и не раскрыла её имя.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorcoga, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кукла

Казанова заявила, что считает своим долгом оберегать девочку, особенно пока она совсем маленькая. По мнению певицы, повышенное внимание общественности может нанести ребёнку ущерб. Также Сати высказала мысль о том, что имя несёт в себе определённую вибрацию, поэтому его тоже нужно скрывать.

Казанова сказала, что начнёт показывать обществу девочку, когда ей исполнится 4 года.

"Это не потому, что так принято эзотерически или ещё что-то. Это мой инстинкт материнский её защищать, оберегать и закрывать от общества", — объяснила знаменитость.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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