Секрет Сати Казановой: почему она не показывает лицо дочери и скрывает её имя?

Сати Казанова дала интервью Светлане Бондарчук и объяснила, почему до сих пор не только не показала лицо своей дочери фанатам, но и не раскрыла её имя.
Казанова заявила, что считает своим долгом оберегать девочку, особенно пока она совсем маленькая. По мнению певицы, повышенное внимание общественности может нанести ребёнку ущерб. Также Сати высказала мысль о том, что имя несёт в себе определённую вибрацию, поэтому его тоже нужно скрывать.
Казанова сказала, что начнёт показывать обществу девочку, когда ей исполнится 4 года.
"Это не потому, что так принято эзотерически или ещё что-то. Это мой инстинкт материнский её защищать, оберегать и закрывать от общества", — объяснила знаменитость.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.