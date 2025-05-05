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Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым

1:06
Шоу-бизнес

Люсю Чеботину часто обвиняют в том, что у неё невыносимый характер. Особенно это усугубилось после случая, когда она, несмотря на договорённость, не пришла на программу "1-11" и из-за этого поссорилась с Идой Галич.

Люся Чеботина
Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Чеботина объясняет, что обвинения в её адрес несправедливые, а если она и ведёт себя так, как не всем нравится, у неё на это бывают объективные причины.

"Когда я веду себя неудобно, сразу рождаются слухи, что я скандальная и сложная. Никто не вспоминает, сколько раз я спокойно переносила неудобства, например, спала по часу в сутки, а потом шла на съёмки, чтобы не нарушать договорённости. Люди не признаются, что я им отказала не просто так, а потому что они не соблюли условия, или из-за того, что у меня самолёт и гастроли. Я всегда оказываюсь виноватой", — заявила певица.

Люся подчеркнула, что у неё даже нет продюсера и она сама оплачивает почти всё, что требуется в процессе работы.

Об этом пишет "СтарХит".

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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